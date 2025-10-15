Foggia: due minorenni individuati per atti vandalici contro un autobus

FOGGIA – La polizia locale di Foggia ha identificato due minorenni presunti responsabili di un atto vandalico ai danni di un autobus delle Ferrovie del Gargano. Sabato scorso ignoti avevano lanciato pietre contro il mezzo in transito in piazza Goeppingen, nel centro cittadino, mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e conducenti.

Le indagini, supportate dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i presunti autori del gesto. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire episodi simili in futuro.