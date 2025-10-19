‘Le Giuste Parole’: torna il festival di Zona Franca con Vera Gheno e Benedetta De Luca

– Torna la seconda edizione del, promosso dalla cooperativa socialein collaborazione con il. L’iniziativa rientra nel progetto, sostenuto da

Ad aprire il festival saranno la sociolinguista Vera Gheno e l’influencer e scrittrice Benedetta De Luca, che dialogheranno sul ruolo del linguaggio nella costruzione di una società più equa. L’obiettivo dell’evento è promuovere un giornalismo rispettoso e consapevole, privo di stereotipi di genere, espressioni lesive della dignità delle persone e pregiudizi nei casi di violenza, molestie, discriminazioni e femminicidio.

La prima giornata, lunedì 20 ottobre, si terrà a Foggia nell’Aula A del Distum (via Arpi 155), con i saluti istituzionali di rappresentanti dell’Università di Foggia, dei Comuni di Foggia e Vieste, e della cooperativa Il Filo di Arianna. Interverranno esperti e giornalisti su temi come la responsabilità sociale del giornalista, l’inclusione e il potere del linguaggio, tra cui Benedetta De Luca, Vera Gheno, Toni Mira, Andrea Criscenti e Stefania Consiglia Troiano.

Martedì 21 ottobre, la seconda giornata si svolgerà a Vieste nell’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Mattei – L. Fazzini – V. Giuliani. Interverranno giornalisti e sociologi, tra cui Michele Pennetti, Fabio Gervasio, Mauro Denigris e Leonardo Palmisano, con un confronto finale per la definizione condivisa di linee guida per un’informazione inclusiva e priva di pregiudizi.

“Il festival vuole smontare stereotipi e pregiudizi di genere e promuovere un cambiamento nella società attraverso la formazione dei giornalisti”, sottolinea Barbara Patetta, presidente della cooperativa Il Filo di Arianna.

L’evento, accreditato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, permette ai partecipanti di acquisire 5 crediti formativi, di cui 2 deontologici. Il festival si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio di Regione Puglia, Ordine dei giornalisti di Puglia e Biblioteca La Magna Capitana.