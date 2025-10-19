Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Qualcosa che brilla”

Astrid Di Crollalanza

BISCEGLIE – La scrittrice e filosofatorna in libreria con il romanzo(Rizzoli), un’opera intima e corale che esplora la fragilità e la forza degli adolescenti di oggi.

Martedì 21 ottobre, alle 19, Marzano sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro, in dialogo con la giornalista Anna Puricella, per presentare il libro e confrontarsi sul tema del dolore adolescenziale e dell’ascolto come strumento di cura.

Il romanzo segue le vicende di Mauro Rolli, medico che lascia la carriera ospedaliera per fondare a Roma un centro di accoglienza, La Ginestra, dove i ragazzi possono finalmente essere visti e ascoltati. Tra loro ci sono Sara, che non vuole uscire di casa; Irene, in conflitto con il cibo; Clara, che ruba; e tanti altri ragazzi che incarnano il disagio di una generazione spesso incompresa. Mauro li accompagna senza giudizio, cercando di restituire fiducia anche ai genitori e affrontando le proprie ferite irrisolte.

Con sensibilità e coraggio, Michela Marzano intreccia filosofia, emozione e testimonianza, invitando i lettori a credere nella forza trasformativa delle parole, anche quelle spezzate o dimenticate. L’incontro sarà un’occasione preziosa per riflettere su genitorialità, scuola e sulle dinamiche che segnano il percorso di crescita dei giovani.