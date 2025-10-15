Lecce, Anna Cinzia Villani riapre il suo laboratorio di canto popolare



L’artista ripropone le sue lezioni dedicate alla tradizione musicale salentina organizzate insieme ad Astràgali Teatro. 21 ottobre 2025, ore 18.30 Distilleria, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





LECCE - Prende il via martedì 21 ottobre, alle ore 18.30, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, il laboratorio di canto tradizionale salentino, tenuto dalla cantante e ricercatrice Anna Cinzia Villani e organizzato con Astràgali Teatro.





Il corso è a rivolto ad appassionati del settore, curiosi di apprendere i tratti caratteristici dei canti popolari e contadini basati su melodie polivocali. Durante le attività laboratoriali, i partecipanti hanno la possibilità di trattare la costruzione delle armonizzazioni a più voci, sia quelle già esistenti nel repertorio contadino, che altre rielaborate dalla stessa Villani, a livello sonoro e anche ritmico.





Si ha ovviamente modo anche di approfondire nozioni tecniche, acquisendo la conoscenza di come il respiro favorisce il canto e aiuti l'essere un gruppo, fino a diventare un solo corpo che canta. Un’esperienza di studio e allo stesso tempo di divertimento, capace di armonizzare l’individuo e il suo suono, e ciascun individuo con gli altri, inserendosi nell’insieme, e di far apprendere, rafforzandolo, il valore dell’identità geografica e culturale.





Anna Cinzia Villani è fondatrice dell’associazione Core de Villani, che ha finalità di ricerca, tutela e divulgazione del patrimonio orale del Salento. Diffonde le sue ricerche attraverso laboratori didattici sul canto e sulla danza della Pizzica pizzica, residenze artistiche in collaborazione con altre associazioni, produzione di dischi, ed eventi musicali. Ha collaborato con gruppi storici come il Canzoniere Grecanico Salentino e l’Ensemble Terra d’Otranto e ha fatto parte dell’ensemble della Notte della Taranta, esibendosi in molti festival e rassegne. Oltre a tante collaborazioni artistiche e discografiche, ha pubblicato i cd "Ninnamorella" (AnimaMundi/Afq, 2008) e "Fimmana, mare e focu!" (AnimaMundi, 2012). È anche creatrice di Le SorPresine Salentine, lavoro di artigianato musicale prodotto da Core de Villani, presine artistiche contenenti il CD "Ulia- La pizzica-pizzica incontra la Caporeira".







