Lecce, Astràgali Teatro ospita Cabaret Politik il 'non-format' ideato da Davide Morgagni



Ritornano i comizi irriverenti su temi attuali messi in scena da vari artisti. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21.00, Sala Astràgali Teatro via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Ritornano sul palco di Astràgali Teatro, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21.00, i comizi irriverenti di "Cabaret Politik", l’inedito "non-format" ideato da Davide Morgagni, scrittore, attore, regista e drammaturgo.





L’appuntamento viene proposto in collaborazione con Astràgali Teatro, all’interno della rassegna Teatri a Sud, e si sviluppa attraverso l’alternarsi di vari artisti, protagonisti di una performance in cui il teatro diventa strumento di riflessione su temi attuali e sociali importanti. Come accade in ogni appuntamento di "Cabaret Politik", attori, registi, musicisti e personaggi dell’ambito culturale affrontano un tema politico su cui dibattere, in maniera coinvolgente, a tratti ironica.





Questa volta la domanda da cui parte la serata è "cosa sta accadendo?" A rispondere a questo interrogativo sono Elisa Morciano con "Io sono G. e non me lo toglierete!", Andrea Cariglia con "Nick ha preso la pillola rossa", Simone Franco con "Ti insegneranno a non splendere. E tu splendi invece", Fabio Tolledi con "To be or b&b". Lo stesso Davide Morgagni, oltre a presentare i diversi interventi artistici, propone per l’occasione, in collaborazione con Roberta Dragone e Derbilia Russo, le video-interviste "Che dice la gente?'". Completano la performance le sessioni musicali di Mauro Tre, Pierluigi Greco e Matteo Maria Maglio.





Ogni artista affronta il tema in questione in modo personale, coinvolgendo il pubblico e portandolo a riflettere direttamente sull’argomento trattato.





La rassegna Teatri a Sud è ideata e proposta da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



