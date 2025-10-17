Lecce: hashish nascosta nelle buste della spesa, sequestrati 1,3 kg in carcere

LECCE – Droga nascosta all’interno didestinate a due detenuti: è quanto scoperto daidurante un controllo nel carcere locale.

In alcuni pacchi erano stati realizzati doppi fondi per occultare la sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish, per un peso totale di 1,3 kg, su cui era stata sparsa polvere di caffè nel tentativo di ingannare i cani antidroga.

L’intervento dei finanzieri ha impedito che la droga entrasse in carcere. Secondo le stime, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto essere diviso in oltre mille dosi, generando profitti considerevoli se immesso sul mercato.

Le autorità proseguono le indagini per individuare eventuali responsabili esterni coinvolti nell’introduzione della droga.