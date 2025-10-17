Vulture-Melfese: arrestato 20enne per maltrattamenti alla moglie, anche mentre allattava il figlio

MELFI – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato unritenuto responsabile di, con episodi che, in un caso, si sarebbero verificati

L’arresto, eseguito nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso, è avvenuto nel Vulture-Melfese. Il giovane è stato posto ai domiciliari in un altro comune e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della tempestività nell’attivazione delle misure di protezione previste dal Codice Rosso, volte a garantire sicurezza e tutela alle vittime di violenza domestica.