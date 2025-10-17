Vulture-Melfese: arrestato 20enne per maltrattamenti alla moglie, anche mentre allattava il figlio
MELFI – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 20 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie, con episodi che, in un caso, si sarebbero verificati mentre la donna stava allattando il figlio neonato.
L’arresto, eseguito nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso, è avvenuto nel Vulture-Melfese. Il giovane è stato posto ai domiciliari in un altro comune e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima.
Le autorità hanno sottolineato l’importanza della tempestività nell’attivazione delle misure di protezione previste dal Codice Rosso, volte a garantire sicurezza e tutela alle vittime di violenza domestica.
