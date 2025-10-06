Lecce: minorenne arrestato per maltrattamenti in famiglia

LECCE - Un minorenne è stato arrestato a Lecce con l’accusa di aver picchiato i genitori, rispettivamente di 57 e 61 anni, e di averli sottoposti a ingiurie, minacce e umiliazioni verbali. Il giovane è inoltre accusato di aver danneggiato gli arredi della casa di famiglia.

L’arresto, disposto dalla magistratura minorile salentina ed eseguito dai carabinieri, è avvenuto dopo una richiesta di intervento per un’aggressione in corso. Le indagini si basano sulle testimonianze delle vittime, certificazioni mediche e materiale fotografico e video che, secondo l’accusa, documenta chiaramente i maltrattamenti.

Il gip ha riconosciuto il rischio di reiterazione dei reati e la gravità della situazione, disponendo la custodia del ragazzo presso l’Istituto penale per minori di Bari.