Alberobello: debutta STATT, la stagione teatrale che unisce cultura e comunità

ALBEROBELLO - Al via STATT – Stagione Teatrale Alberobellese per la Tutela del Territorio 2025/2026, progetto promosso dal Comune di Alberobello per trasformare il teatro in occasione di crescita collettiva e responsabilità civica. La prima edizione, intitolata Sementi, si svolgerà al Teatro dei Trulli da novembre 2025 a maggio 2026, con tre spettacoli di rilievo nazionale e incontri formativi per tutte le età.

L’iniziativa, inserita nel dossier Pietramadre per la candidatura di Alberobello a Capitale Italiana della Cultura 2027, punta a radicare la cultura nel tessuto sociale, coinvolgendo scuole, famiglie e giovani. Il progetto promuove empatia, partecipazione e consapevolezza, con attenzione alla tutela del patrimonio UNESCO e alla povertà educativa.

STATT è curato da Rotte Vocali, con il sostegno di BCC Alberobello, delle istituzioni scolastiche e del Comune, e il patrocinio della Regione Puglia.