A Bitonto il Convegno nazionale sulla sostenibilità in olivicoltura biologica

BITONTO - Venerdì 17 ottobre a Bitonto (BA) si terrà il, intitolato “Per una filiera biologica, sostenibile ed etica”, a partire dalle ore 9.30 presso la sede di Finoliva Global Service (Prima Str. V.le G. Lazzati). L’evento, realizzato nell’ambito del progetto, è ideato da Biol Italia e finanziato dal MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con decreto direttoriale del 19 ottobre 2023.

Il convegno affronterà le sfide ambientali e di mercato dell’olivicoltura biologica, puntando a costruire una filiera che valorizzi qualità, sostenibilità ed etica nella produzione di olio EVO italiano. La giornata vedrà il confronto tra aziende olivicole biologiche italiane ed esperti del settore, secondo le indicazioni dell’Agenda ONU 2030.

I saluti istituzionali saranno affidati a Marilù Perrone (Biol Italia), Benedetto Fracchiolla (Bio-Distretto delle Lame), Eduardo Cuoco (IFOAM UE), Francesco Paolo Ricci (Sindaco di Bitonto), Oronzo Antonio Milillo (Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bari) ed Ettore Zucaro (Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari).

La sessione scientifica, intitolata “Le sfide della sostenibilità olivicola” dalle ore 10.30, vedrà gli interventi di Riccardo Gucci (UNIPI) su “La sostenibilità agronomica dell’olivicoltura”, Luca Palazzoni (UNIPG) su “La sostenibilità in olivicoltura e la nuova PAC” e Luigi Roselli (UNIBA) su “Analisi del grado di transizione agroecologica dell’agricoltura italiana”.

Alle 11.50 spazio a workshop, visite aziendali e tour dell’innovazione a cura di Gaetano Paparella di Biol Italia, con presentazione dei risultati dell’indagine BIOLEVO da parte di Francesco Colamonico (Biol Italia) e Nicola Panaro (AGRISOS). Sarà condivisa anche l’esperienza dei Frantoi aperti BIOL con Francesca Chiarazzo (Biol Italia).

Nel pomeriggio, dalle 14.30, le aziende biologiche italiane racconteranno le proprie esperienze, coordinate da Francesco Colamonico e Vincenzo Cianciola (PhD UNIBA). Interverranno rappresentanti di Campania, Puglia, Basilicata, Toscana, Calabria, Sardegna e Sicilia.

La giornata si concluderà alle 16.50 con una tavola rotonda coordinata dal giornalista Vincenzo Rutigliano, con la partecipazione di Nicola Ruggiero (Oliveti d’Italia), Gennaro Sicolo (Italia Olivicola), Maurizio Agostino (Rete Humus), Marilù Perrone (Biol Italia) e rappresentanti di CIHEAM Bari.

L’iniziativa è aperta al pubblico e riconosce CFP per Dottori Agronomi, Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.