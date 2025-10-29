Trinitapoli: approvato l’elenco dei beneficiari INPS della carta “Dedicata a Te 2025”





TRINITAPOLI - Il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Rosaria Capodivento informano i cittadini che è stato approvato l’elenco definitivo dei beneficiari INPS della CARTA “Dedicata a Te 2025”.

I beneficiari presenti in elenco sono invitati a presentarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in via D. Lamura, 4, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30 per il ritiro delle lettere contenenti i codici identificativi delle carte, con cui recarsi alle Poste per il ritiro della Carta Dedicata a te 2025.

Si ricorda inoltre che i beneficiari, riconosciutisi nell’elenco allegato, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.

Si rammenta che la Carta ha il valore di € 500,00. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 pena la decadenza del beneficio (cfr. l’articolo 5, comma 4, del D.I). Le somme, inoltre, dovranno essere interamente utilizzare e non oltre il 28 febbraio 2026 (cfr. l’articolo 8, comma 1, del D.I.).

Per chi è già in possesso della carta per aver usufruito del beneficio nel 2024, potrà riutilizzarla qualora fosse nuovamente beneficiario in quanto sulla stessa carta verrà accreditato l’importo relativo al beneficio 2025.

L’avviso completo e relativo allegato sono consultabili al seguente link: https://trinitapoli.halleyweb.it/c071057/po/mostra_news.php?id=587&area=H