Lecce, Riccardo Sottil recupera: disponibile per la trasferta di Firenze

FRANCESCO LOIACONOBuone notizie per il Lecce: l’attaccanteè pienamente recuperato dopo un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due partite di Serie A. Sottil non ha giocato nella sconfitta interna per 3-2 contro l’al “Blu Energy Stadium” nell’ottava giornata di andata, né nella gara persa 0-1 contro ilal “Via del Mare” nella nona giornata.

Il giocatore sarà quindi disponibile per il match di domenica 2 novembre contro la Fiorentina al “Franchi”, valido per la decima giornata di andata. L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà valutare se schierarlo dal primo minuto o inserirlo a gara in corso.

Sottil vanta un lungo percorso nelle giovanili e nelle squadre di Serie A: ha giocato nella Fiorentina, nel Milan, nel Cagliari, nel Pescara, oltre a esperienze con le formazioni Under 19 e Under 17 della Fiorentina e del Torino, e nel settore giovanile del Genoa.

Il Lecce, attualmente impegnato nella lotta per la salvezza, punta a sfruttare il recupero di Sottil per rafforzare l’attacco e cercare punti preziosi nella trasferta toscana.