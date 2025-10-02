Lecce, ripartono i laboratori della Scuola di Teatro di Astràgali Teatro







In partenza un nuovo ciclo di tre giorni di alta formazione diretto da Fabio Tolledi. Dal 16 al 18 ottobre 2025 Astràgali Teatro, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Ripartono i workshop intensivi della Scuola di Teatro proposti e curati da Astràgali Teatro, in collaborazione con l’International Theatre Institute Italia. Si prevede, dunque, un nuovo ciclo di tre incontri di alta formazione, in programma dal 16 al 18 ottobre 2025, presso la sede storica della compagnia teatrale, in via Giuseppe Candido, 23 a Lecce. Le lezioni sono condotte dal regista Fabio Tolledi.





Il workshop è destinato a chiunque voglia intraprendere un percorso teatrale, o approfondirlo, e si sviluppa attraverso tecniche individuali e collettive, riguardanti il movimento, la vocalità, il canto, l'interpretazione di un testo e la sua "messa in azione", necessarie per far emergere le peculiarità di ciascuno all’interno del gruppo. Attraverso queste tecniche, elaborate nel corso di una vasta, lunga ed articolata esperienza artistica della compagnia di Astragali Teatro, si potranno apprendere elementi legati alla presenza sulla scena, concentrandosi su gesti, sguardo, azione e voce, con la possibilità di ascoltare e comprendere il senso del "fare teatro", stimolando la creatività.





La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, percorsi formativi, attività in circa 40 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all’estero, anche in siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco.





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato regie teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività teatrale, finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace in aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO. È presidente del Centro Italiano dell’ITI UNESCO e Coordinatore del Network Europeo ITI. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni oltre che interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia.



