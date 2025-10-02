Oria, arriva il '3° Memorial Francesco Perrucci – Sport e Solidarietà'
ORIA (BR) – Al centro sportivo "Villaggio Malibù (Orchidea)" di Oria si terrà il 3° Memorial Francesco Perrucci, torneo di calcio a 6+1 organizzato in ricordo di Francesco.
L’iniziativa, in programma per il mese di ottobre, rappresenta un momento di sport, aggregazione e memoria, unendo la passione calcistica a un importante obiettivo solidale: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Le iscrizioni, al costo di €110,00 a squadra, resteranno aperte fino al 21 ottobre 2025.
Per info e iscrizioni: 3343694732 (Salvatore) – 3202361918 (Omar)