Bari, emergenza rifiuti a Torre a Mare: Gens Nova denuncia grave degrado ambientale

BARI – I volontari ditornano a denunciare la drammatica situazione ambientale nei pressi della complanare Mola – Torre a Mare, una delle principali discariche a cielo aperto della zona di Bari. Le immagini scattate durante i sopralluoghi mostrano cumuli di rifiuti accumulati da mesi, trasformando l’area in un vero e proprio focolaio di degrado.

Ogni settimana, i volontari monitorano la situazione e documentano la continua crescita dei rifiuti, senza che si registrino miglioramenti. La situazione è definita “gravissima” e testimonia un totale abbandono dell’area, invasa da materiali inquinanti e potenzialmente pericolosi.

Il rischio per ambiente e salute pubblica è concreto. Gens Nova sottolinea che, senza interventi urgenti da parte delle istituzioni locali e regionali, il degrado potrebbe provocare danni irreversibili al territorio di Torre a Mare e Mola.

L’associazione rinnova quindi l’appello alle autorità competenti affinché si proceda rapidamente alla bonifica dell’area e si tuteli il patrimonio naturale e la salute dei cittadini.