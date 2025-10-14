Locorotondo celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con laboratori e convegno

Il 16 ottobre Locorotondo ospiterà la, un evento che coinvolgerà studenti, docenti, ricercatori e istituzioni locali per riflettere sull’importanza di scelte alimentari consapevoli, riduzione degli sprechi e tutela dell’ambiente. L’iniziativa, che coincide con l’, vedrà come protagonista l’, insieme a numerosi partner del territorio.

L’evento rientra nelle attività del Nucleo Promotore del Festival dell’Agrobiodiversità, che include realtà come il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile-Caramia”, la Fondazione ITS Academy AgriPuglia, Sinagri, l’Informatore Agrario, i GAL Terra dei Trulli e Barsento e Valle d’Itria, con il contributo della BCC di Locorotondo.

La giornata sarà articolata in laboratori didattici e attività pratiche per gli studenti delle scuole medie e superiori della regione. Dalla mattina, nelle sedi di Alberobello e Locorotondo, le classi quarte e quinte dell’IISS Basile-Caramia guideranno i ragazzi delle terze medie in laboratori dedicati al riconoscimento delle piante eduli e alla loro applicazione in cucina e cosmetica. Oltre 200 studenti delle scuole superiori avranno inoltre l’opportunità di visitare il Museo Diffuso della Biodiversità e il Centro per la Conservazione ex situ di Fruttiferi, Olivo e Vite.

Parallelamente, presso l’Auditorium “G. Boccardi”, si terrà il convegno “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliore”, dedicato agli stakeholder della formazione e della ricerca agroalimentare. Tra gli interventi in programma, Mariana Basile approfondirà il rapporto tra nutrizione, biologia e cultura, mentre Pasquale Venerito parlerà dell’importanza dell’agrobiodiversità vegetale. Prevista anche la presentazione dell’app “Mo Vengh”, sviluppata dagli studenti dell’IISS Pantanelli Monnet di Ostuni, e un intervento di Eleonora Matarrese, cuoca ed esperta in fitoalimurgia ed etnobotanica.

Alla manifestazione parteciperà il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo, mentre le conclusioni saranno affidate a Nicola Calella, coordinatore della giornata e docente dell’IISS Basile Caramia Gigante.

L’evento rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare giovani e adulti sul valore di una alimentazione consapevole e sostenibile, promuovendo la conoscenza dell’agrobiodiversità e la collaborazione tra scuole, istituzioni e comunità locale.