Louvre, due arresti per il furto: parziale ammissione dei sospettati

PARIGI – I due uomini arrestati per ilhanno “parzialmente ammesso il loro coinvolgimento”, ha dichiarato la procuratrice generale di Parigi,, durante una conferenza stampa.

I sospettati rischiano incriminazioni per furto in banda organizzata, reato punito con fino a 15 anni di carcere, e associazione a delinquere, che prevede 10 anni di reclusione. Gli oggetti rubati, gioielli ormai considerati invendibili, non sono stati ancora recuperati.

Entrambi i sospettati, originari di Seine-Saint-Denis, avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Uno, 34 anni, algerino di Aubervilliers, aveva precedenti per furti e infrazioni stradali; l’altro, 39 anni, ex tassista e fattorino, era sotto sorveglianza giudiziaria per un altro procedimento.

La loro identificazione è stata possibile grazie a tracce di DNA: uno trovato su uno scooter utilizzato nella fuga, l’altro su oggetti abbandonati e recuperati dalla polizia.