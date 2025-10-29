Bari, piano sicurezza per Halloween: più controlli su bus e operatori Amtab

BARI – In vista della serata di Halloween, il Comune di Bari e Amtab attueranno unper proteggere autisti e passeggeri.

Saranno potenziati i controlli sulle linee più a rischio e sarà attivato un numero diretto per gli autisti, così da richiedere l’intervento immediato delle pattuglie in caso di emergenza.

Secondo Gaetano Minunno, segretario regionale Faisa Cisal, negli ultimi anni gli atti vandalici durante Halloween sono diminuiti, grazie alla maggiore tempestività delle pattuglie e ai controlli più mirati.

“Non è mai piacevole lavorare il 31 ottobre – afferma Minunno – ma il senso del dovere è più forte. Gli autisti sapranno di avere le spalle coperte e affronteranno la notte con maggiore sicurezza e fiducia”.