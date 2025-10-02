“Luci sulla Palestina”, stasera flash mob anche in Puglia

BARI – Si accendono questa sera le “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, la mobilitazione nazionale promossa dalle reti del personale sanitario. Alle 21, davanti agli ospedali pugliesi – tra cui Policlinico di Bari, Ss. Annunziata di Taranto, Vito Fazzi di Lecce, Dimiccoli di Barletta, Riuniti di Foggia e Perrino di Brindisi – psicologi e medici si uniranno per ricordare le vittime del conflitto e manifestare solidarietà al popolo palestinese.

Il flash mob si svolgerà simultaneamente in centinaia di ospedali italiani. I promotori invitano a portare torce, lampade, lumini e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e commemorare le oltre 60.000 vittime palestinesi uccise negli ultimi due anni, tra cui 1.677 operatori sanitari. I loro nomi saranno letti in una staffetta che attraverserà tutte le regioni partecipanti.

In Italia hanno aderito circa 255 ospedali, con la partecipazione di decine di migliaia di operatori sanitari. La mobilitazione nasce come iniziativa spontanea del mondo sanitario, che intende esprimere una ferma presa di posizione contro il genocidio del popolo palestinese.

In Puglia si registrano già 1.905 adesioni da 10 ospedali. Tutti gli operatori sanitari della regione sono invitati a partecipare, portando simboli e bandiere della Palestina e condividendo foto e video sui social con l’hashtag #100ospedalixGaza.