Luigi Lobuono candidato unitario del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia: “Onorato e pronto alla sfida per cambiare il destino del nostro territorio”

BARI – È ufficiale:sarà il candidato unitario del centrodestra alla. L’annuncio arriva dopo l’accordo raggiunto tra i vertici nazionali e regionali dei partiti della coalizione, che hanno scelto di puntare su una figura ritenuta capace di unire e rilanciare il progetto politico del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.

In una nota diffusa oggi, Lobuono ha espresso gratitudine e determinazione:

“Da sempre orientato ai valori del centrodestra, che hanno costituito il faro della mia vita, ho oggi il grande onore di ricevere la candidatura unitaria della coalizione del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia. Ringrazio i dirigenti nazionali e i segretari regionali dei partiti che la compongono per la stima che hanno deciso di accordarmi in questo compito, che si presenta arduo e difficile ma che affronto con grande orgoglio e fiducia”.

Il candidato ha poi sottolineato la volontà di avviare subito la campagna elettorale, con un messaggio rivolto direttamente ai cittadini pugliesi:

“Sono sicuro di avere il sostegno di tutti i pugliesi che hanno voglia di cambiare il destino di questo territorio. Con il loro appoggio daremo un futuro diverso alla nostra amata Puglia. Darò subito avvio alla mia campagna elettorale, motivato e concentrato al massimo, pronto a battermi in quella che appare una non facile competizione, il cui esito non ritengo sia scontato e che mi stimola a dare tutto me stesso”.

Con la candidatura di Lobuono, il centrodestra punta a presentarsi compatto in una corsa elettorale che si annuncia combattuta, con l’obiettivo dichiarato di riportare la Puglia sotto la guida della coalizione dopo vent’anni di amministrazioni di centrosinistra.