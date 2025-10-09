Lecce, Tiago Gabriel sempre presente: sei presenze e un gol per il difensore portoghese

– Inizio di stagione da protagonista per, giovane difensore portoghese del Lecce, che finora hagiocate dai salentini in Serie A.

Il classe 2004, arrivato in estate dal campionato portoghese, ha infatti preso parte a Genoa-Lecce, Lecce-Milan, Atalanta-Lecce, Lecce-Cagliari, Lecce-Bologna e Parma-Lecce. In cinque di queste è sceso in campo dal primo minuto, mentre in Atalanta-Lecce è partito dalla panchina, subentrando al 34’ della ripresa al tedesco Jamil Siebert.

Il suo primo gol in Serie A è arrivato nella sfida casalinga contro il Cagliari, valida per la quarta giornata, quando ha sbloccato il match al 5’ del primo tempo con una precisa conclusione, prima che la partita terminasse 1-2 per i sardi.

Prima di approdare in Italia, Tiago Gabriel ha vestito le maglie di Estrela Amadora, Estrela Amadora Under 23, Setúbal Under 19 e Under 17, oltre a quelle delle giovanili dello Sporting Lisbona (Under 15 e Under 17), dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Dopo la sosta per le Nazionali dell’11 e 12 ottobre, il Lecce tornerà in campo sabato 18 ottobre alle 15, al “Via del Mare”, contro il Sassuolo, nella settima giornata del girone d’andata.

L’obiettivo dei giallorossi resta chiaro: conquistare la salvezza il prima possibile, affidandosi anche alla crescita e alla solidità difensiva del giovane portoghese.