Valentin Barbero, l’argentino del Racale si prende la scena: tripletta al Novoli e vetta dei bomber d’Eccellenza

Certe partite non si dimenticano. Quella di domenica, contro il Novoli, perè stata una di quelle giornate in cui tutto funziona – o quasi – e in cui ogni pallone sembra attratto dalla rete. L’attaccante argentino dell’ha messo a segno una tripletta che non solo ha regalato un punto prezioso alla squadra di mister, permettendo ai salentini di restare in zona playoff, ma lo ha anche proiettato in cima alla classifica marcatori dell’

È stato un pomeriggio da montagne russe per Barbero, costruito con la fame e la lucidità che appartengono solo ai veri centravanti. Protagonista assoluto nel rocambolesco 3-3 sul campo del Novoli, con una tripletta spettacolare ha trascinato i suoi in una partita intensa e ricca di colpi di scena, firmando anche il gol del pareggio al 94’, che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi ospiti.

Grazie ai tre gol messi a segno domenica, l’argentino sale a quota sette reti stagionali, superando un bomber di razza come Matteo Di Piazza, attaccante del Canosa, e issandosi momentaneamente in vetta alla classifica dei cannonieri dell’Eccellenza Pugliese. Si conferma così come uno dei giocatori più letali e decisivi del campionato.

Tuttavia, la sua giornata perfetta si è trasformata in un caso nel giro di poche ore. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto all’attaccante tre giornate di squalifica per aver “colpito al volto un avversario e successivamente strattonato lo stesso”. Un episodio che offusca solo in parte la prestazione di un calciatore in grande forma, capace di segnare con continuità e di trascinare l’Atletico Racale nelle zone alte della classifica.

Nonostante la squalifica lo costringerà a saltare le prossime tre gare, Barbero resta il nuovo capocannoniere dell’Eccellenza Pugliese e uno dei nomi più chiacchierati del momento nel panorama dilettantistico regionale.

Gol, gloria e rosso: la sintesi perfetta di una domenica che ha raccontato tutto di lui — la potenza, la passione e l’eccesso. Barbero resta comunque il nuovo bomber simbolo del campionato, capace di accendere il gioco e le polemiche con la stessa intensità.