Luna Park Bari: presentata ufficialmente l’area divertimenti

BARI - Lunedì 13 ottobre alle ore 17, tra via Napoli e via Mascagni, nei pressi della pineta San Francesco, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Luna Park di Bari, che ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico lo scorso venerdì 10 ottobre.L’iniziativa, promossa in collaborazione con Agis e Anesv, segna il ritorno in città di un grande parco divertimenti mobile dopo circa trent’anni di assenza.Alla conferenza stampa sono Cosimo Amato, vicepresidente vicario di Anesv-Agis, Elvis Lavoratti e Sergio Perris, entrambi organizzatore del Luna Park Bari e consiglieri Agis. Tutti hanno sottolineato il valore sociale e culturale dell’iniziativa, capace di offrire occasioni di svago e aggregazione per famiglie, giovani e bambini.Il Luna Park, allestito nell’area tradizionalmente destinata ai circhi nel periodo natalizio, ospita oltre quaranta attrazioni pensate per tutte le età. Quindici sono dedicate al pubblico adulto, con giostre adrenaliniche come il Ranger, il Saltamontes, il Tagadà, il Matterhorn, Plaza de toros, la casa dei mostri, la pista Go kart e un’altalena gigante unica in Europa. Altre quindici attrazioni sono pensate per i più piccoli, tra cui il Buzz lightyear, il jumping, il bruco mela, le canoe e il Boogie Woogie. Non mancano le classiche giostre a premio, come il tirassegno e la pesca delle papere, che completano l’offerta con il loro fascino tradizionale.“Per un discorso di sicurezza e gestione della viabilità, abbiamo invertito gli ingressi – ha spiegato Cosimo Amato -. L’accesso principale è da via Mascagni che ha a disposizione anche i parcheggi auto comunali. Ma resta sempre aperto anche l’accesso da via Napoli”.Durante l’incontro, Elvis Lavoratti, tra gli organizzatori dell’iniziativa, ha ricordato il contributo storico di suo padre Bruno, figura centrale del settore recentemente scomparsa, che negli anni ’90 aveva trasformato Largo 2 Giugno in un punto di riferimento per il divertimento cittadino. Il nuovo Luna Park intende raccoglierne l’eredità, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente in una zona ben servita e facilmente raggiungibile.“Dopo circa trent’anni, siamo riusciti a riportare a Bari un grande Luna Park– ha affermato Elvis Lavoratti – con l’obiettivo di offrire momenti di divertimento per tutti, dai più piccoli agli adulti. In quest’ottica, non mancheranno giornate speciali dedicate alla solidarietà, pensate per coinvolgere e sostenere le realtà sociali del territorio.L’ingresso al parco è gratuito. Ogni attrazione prevede un costo variabile, mentre all’interno è presente un’area food dedicata alla ristorazione. Sono previste giornate tematiche con tariffe agevolate per le famiglie e promozioni disponibili online. Il Luna Park resterà aperto fino a domenica 9 novembre, con orari feriali dalle 17 alle 22.30 e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 23.Luna park di Bari – Via Napoli / Via Mascagni – BariInfoline: 3883606492