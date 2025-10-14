Vico Alleria in scena al Palapartenope di Napoli con lo spettacolo ''Social Attack''





Vico Alleria, il gruppo di comici guidato da Emanuel Ceruti che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente in uno dei templi dello spettacolo del Sud, il Teatro Palapartenope di Napoli il prossimo 12 Dicembre con il nuovissimo spettacolo “Social Attack – se i social sparissero domani?”. Un unico e imperdibile appuntamento all’insegna del buon umore e tutto da ridere, che arriva dopo il grande successo del doppio sold out registrato lo scorso dicembre al Teatro Augusteo e che celebra un anno di crescita straordinaria del collettivo, oltre 1 milione di follower e più di 30 milioni di visualizzazioni mensili sui canali social.

In dodici mesi Vico Alleria, progetto originale lanciato dall’entertainment hub 2WATCH, ha così costruito una community vivace e trasversale grazie a video dal tasso di engagement superiore alla media, capaci di unire ritmo comico, scrittura brillante e una recitazione di alto livello. A rendere unico il progetto è l’anima teatrale del collettivo: gli artisti sono innanzitutto attori di teatro, e questo si traduce in timing, regia comica e direzione degli sketch particolarmente curati, uno dei motivi principali del successo dei loro contenuti.

“Per noi il digitale è un palcoscenico in più: testiamo idee, ascoltiamo il pubblico e poi le facciamo esplodere a teatro – dichiara Emanuel Ceruti leader di Vico Alleria - ‘Social Attack’ è il nostro modo di ridere e far riflettere su un mondo dove lo scroll è diventato un riflesso. Salire su un palco così importante – prosegue l’artista - è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, un sogno che finalmente si realizza. Abbiamo sempre voluto parlare alle persone, far arrivare un messaggio è importante; poi in chiave comica è ancora meglio. Sapere di aver fatto sorridere qualcuno è un’emozione impagabile. Siamo eternamente grati per l’immenso affetto che il pubblico ci sta regalando”.

“Social Attack” è una commedia tagliente, energica e piena di musica che ci chiede: la nostra ultima diretta coinciderà con la nostra estinzione

Stanchi del declino intellettuale causato dalla dipendenza dai social network, una civiltà aliena decide di distruggere la Terra, giudicata irrimediabilmente rimbecillita. Ne nasce un grande show satirico che mette in scena l’assurdità del mondo digitale con una serie di esilaranti sketch e numeri musicali ad alto impatto.

I personaggi, incapaci di vivere senza uno schermo, si ritrovano a dover salvare il pianeta che loro stessi hanno contribuito a rovinare.

I Vico Alleria, capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers complessivi sui social, sono un collettivo di comici composto dagli attori Paco de Rosa, Simona Pace, Giusy Andolfi, Gabriella Giocondo, che si distinguono per un approccio fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell'ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc.

Attraverso la loro ironia e leggerezza sono in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 44. La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità. Vico Alleria anche in questo nuovo attesissimo show, saranno in grado di trasportarci nel loro mondo con quel sapore unico e inimitabile che è nel loro stile, scanzonato e appassionato, ma sempre attuale e generazionale.

Direttore artistico e capo ballerino di “Social Attack” è Vincenzo Durevole, reduce del successo di Amici. Nel cast dello show anche la speciale partecipazione della nota attrice Floriana de Martino.

I biglietti per lo speciale spettacolo “Social Attack” sono già disponibili in prevendita su Ticketone al seguente link https://www.ticketone.it/event/social-attack-teatro-palapartenope-20703311/?affiliate=IG4