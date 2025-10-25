Lutto nel cinema italiano, addio all'attore Mauro Di Francesco



Lutto nel cinema italiano: è morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore e cabarettista milanese noto soprattutto per le commedie degli anni '80 come "Sapore di mare 2", "Abbronzatissimi", "I fichissimi" e "Attila, flagello di Dio".





Nato nel 1951, figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, debutta a soli 5 anni con il mago Zurlì e a 17 recita nello sceneggiato Rai La Freccia Nera. Negli anni ’70 si afferma nel cabaret con il Gruppo Repellente insieme a Jannacci, Abatantuono, Boldi e Faletti.





Il successo arriva negli anni ’80, quando diventa il popolare "Maurino", spesso al fianco di Jerry Calà e Diego Abatantuono, con cui manterrà una lunga amicizia e collaborazione artistica. Il suo ultimo film è "Odissea nell’ospizio" nel 2019.





Ha avuto un figlio, Daniele, dall’attrice francese Pascale Reynaud e nel 1997 ha sposato Antonella Palma di Fratianni.





Dopo un trapianto di fegato, Di Francesco si era ritirato per un periodo dalle scene, denunciando i danni dell’alcol e impegnandosi come testimonial per la donazione di organi. Nel 2010 aveva pubblicato il libro dal titolo "La logica del paradosso".