Brindisi, due uomini arrestati per detenzione di oltre diecimila video pedopornografici



BRINDISI - Due uomini, un 70enne di Ostuni e un 50enne di Brindisi, sono stati arrestati dalla Polizia Postale per detenzione di oltre 10mila video pedopornografici.





L’operazione, condotta dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Bari con la sezione di Brindisi e coordinata dalla Procura di Lecce, ha portato alla perquisizione delle abitazioni dei sospetti, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti il materiale illecito.





I due, da tempo monitorati per attività online sospette, sono ora detenuti nel carcere di Lecce. Le indagini continuano per identificare eventuali complici e la provenienza dei file sequestrati.