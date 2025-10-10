Madonnella: al via il porta a porta per le utenze non domestiche food dal 20 ottobre

BARI - È in corso laagli esercenti del quartiere Madonnella da parte degli operatori di Amiu, in vista dell’avvio delprevisto per il

Come nelle zone già servite, agli esercizi food verranno forniti contenitori di diverse dimensioni, tutti dotati di sistema R-fid per la rilevazione dei conferimenti, calibrati in base alla quantità di rifiuti prodotti e allo spazio disponibile.

La zona interessata dall’estensione del servizio, già attivo nell’area Umbertino, comprende il lungomare Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943, la linea ferroviaria e via Di Vagno.

Oggi le assessore all’Ambiente e alla Vivibilità urbana hanno incontrato i titolari di bar e ristorazione per illustrare modalità e tempi del servizio e rispondere alle domande. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con i titolari di altre attività food come supermercati, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli e pasticcerie.