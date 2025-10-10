Madonnella: al via il porta a porta per le utenze non domestiche food dal 20 ottobre
BARI - È in corso la distribuzione dei carrellati agli esercenti del quartiere Madonnella da parte degli operatori di Amiu, in vista dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti previsto per il 20 ottobre 2025.
Come nelle zone già servite, agli esercizi food verranno forniti contenitori di diverse dimensioni, tutti dotati di sistema R-fid per la rilevazione dei conferimenti, calibrati in base alla quantità di rifiuti prodotti e allo spazio disponibile.
La zona interessata dall’estensione del servizio, già attivo nell’area Umbertino, comprende il lungomare Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943, la linea ferroviaria e via Di Vagno.
Oggi le assessore all’Ambiente e alla Vivibilità urbana hanno incontrato i titolari di bar e ristorazione per illustrare modalità e tempi del servizio e rispondere alle domande. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con i titolari di altre attività food come supermercati, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli e pasticcerie.