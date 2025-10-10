Taranto: circolo ricreativo sospeso per 30 giorni dopo tentato omicidio
TARANTO - Il circolo ricreativo di via General Messina a Taranto è stato sospeso per 30 giorni dal questore, a seguito del tentato omicidio avvenuto il 29 settembre, quando un uomo di 46 anni è stato accoltellato da un 22enne, poi arrestato dalla Polizia.
La sospensione, eseguita dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, riguarda un locale già chiuso altre volte in passato per episodi di violenza. Le indagini hanno accertato che il ferimento è avvenuto durante una rissa tra cinque persone.
