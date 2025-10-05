Margherita di Savoia, grande successo per la seconda edizione del “Saline Truck”

MARGHERITA DI SAVOIA – Una vera esplosione di colori, motori e musica ha caratterizzato la serata di sabato scorso a Margherita di Savoia, con la seconda edizione del “Saline Truck” che ha animato l’area mercatale della città, richiamando una folla entusiasta di visitatori.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi truck, auto tuning e moto decorate, vere opere d’arte su ruote, che hanno catturato l’attenzione di grandi e piccini. L’atmosfera è stata pervasa dallo spirito di condivisione tipico della grande famiglia dei camionisti, che hanno raccontato aneddoti di viaggio, esperienze negli autogrill e storie di sfide superate lungo le strade d’Italia.

Non sono mancati momenti di coinvolgimento per il pubblico: i bambini hanno potuto provare un simulatore di guida e partecipare alle sfilate con camion giocattolo, spesso repliche fedeli dei mezzi guidati dai genitori. Un momento particolarmente emozionante è stato l’accensione dei fumogeni rossi, in ricordo dei camionisti scomparsi e di Antonio, giovane motociclista salinaro tragicamente scomparso il mese scorso.

La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Margherita di Savoia, la Pro Loco, il Saline Truck Group, i Flamingo Riders e numerosi volontari, oltre al supporto di diversi sponsor che hanno creduto nel progetto.

La serata si è conclusa con musica e divertimento grazie ai deejay di Ritmo 80 e alle Tara Girls, che hanno trasformato i truck in vere e proprie piste da ballo fino a notte fonda.

Il “Saline Truck” si conferma così come un evento capace di unire spettacolo, emozione e valori di comunità, celebrando la passione per i motori e rafforzando i legami tra camionisti provenienti da tutto il Sud Italia.