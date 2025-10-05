Cinema, sport e letture: tornano le attività di umanizzazione nei reparti pediatrici del Fazzi

LECCE - Da lunedì 6 ottobre, i reparti pediatrici dell’torneranno a riempirsi di storie, sorrisi, giochi e magia grazie ai progetti di, dedicati all’umanizzazione delle cure. L’iniziativa coinvolge i reparti di Oncoematologia pediatrica, Reumatologia pediatrica, Chirurgia pediatrica e Pediatria, con l’obiettivo di rendere più serena e positiva la degenza dei bambini.

Tra le attività in programma, il progetto “Libri che fanno volare”, realizzato in collaborazione con Nasca il teatro, propone letture animate e teatralizzate curate dall’attore e regista Ippolito Chiarello. Studenti delle scuole superiori e lettori volontari parteciperanno a laboratori preparatori per poi portare le letture direttamente nei reparti, favorendo la fantasia, la condivisione e l’espressività dei piccoli pazienti.

Lo sport diventa terapia con “Cuori in movimento”, nato dalla collaborazione tra Tria Corda e Decathlon Store di Surbo, sostenuto da Fondazione Decathlon Italia. Una volta a settimana, i letti e i corridoi dei reparti si trasformeranno in campi di gioco: calcio, tennis, basket, ping pong e altre attività psicomotorie adattate ai bambini ricoverati, con materiali e personale specializzato forniti da Decathlon.

Anche il cinema entra in ospedale con il progetto “Cinemando”, finanziato dall’8x1000 della Chiesa Valdese. Sono previsti sedici incontri tra film selezionati e laboratori fotografici, per regalare ai piccoli momenti di stupore e svago durante la degenza.

“Questi progetti – spiega Maria Eugenia Congedo del direttivo di Tria Corda – sono strumenti fondamentali per rendere più efficace e ‘salutare’ la terapia farmacologica. La guarigione passa anche attraverso leggerezza, immaginazione e gioia condivisa. Ringrazio le dirigenti dei reparti, le volontarie e tutti gli operatori che mettono cura e passione in ogni attività”.

Tria Corda OdV