LUV Fiera 2026: Bari capitale europea dell’uva da tavola dal 20 al 22 ottobre

BARI - Dal, laospiterà LUV Fiera, l’evento unico in Europa interamente dedicato alla filiera dell’uva da tavola. Dopo il successo dell’edizione 2024, l’appuntamento del 2026 segna un passo avanti grazie alla collaborazione con, leader globale nell’informazione ortofrutticola, che porterà all’interno di LUV il, ampliando la dimensione internazionale della manifestazione. La lingua ufficiale sarà l’inglese.

Per tre giorni, Bari diventerà il crocevia mondiale dell’uva da tavola, ospitando buyer, giornalisti, ricercatori, aziende e istituzioni, con esposizioni, conferenze internazionali, visite alle principali realtà produttive e occasioni di networking.

“Con LUV Fiera 2026 alziamo l’asticella: non vogliamo solo raccontare l’uva da tavola, ma offrire un’occasione internazionale di cultura, innovazione e business”, sottolinea Mirko Sgaramella, project manager di LUV Fiera.

La manifestazione sarà anche un palcoscenico per Puglia e Sicilia, cuore produttivo europeo dell’uva da tavola, e un’occasione per consolidare la filiera a livello globale, unendo tradizione, innovazione, sostenibilità e nuove strategie di mercato.

“LUV nasce dalla collaborazione tra imprenditori e istituzioni che riconoscono il valore strategico della filiera agroalimentare”, aggiunge Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. “Questa edizione è una dichiarazione di forza: un luogo dove innovazione e tradizione si incontrano e dove la filiera si prepara a affrontare le sfide globali in modo compatto”.

L’attesa è già alta, e il conto alla rovescia è iniziato: Bari si prepara a diventare, ancora una volta, capitale internazionale dell’uva da tavola.