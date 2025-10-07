Martina Franca, travolto sulle strisce pedonali: muore anziano di 78 anni

MARTINA FRANCA – Tragico incidente ieri sera in, a Martina Franca, dove unè stato investito da un’auto ed è deceduto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era appena uscito da una tabaccheria e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, intorno alle 22.30, quando è stato travolto da una Ford Fiesta guidata da un uomo di 40 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali della zona, i cui filmati sono ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto.

I residenti sottolineano che si tratta di un punto particolarmente pericoloso, molto trafficato e situato nei pressi di una scuola, chiedendo maggiori controlli per prevenire futuri incidenti.