Bari, Vigili del Fuoco soccorrono anziana caduta in casa nel quartiere San Paolo

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma l’intervento si è svolto rapidamente e senza complicazioni.Bari, 7 ottobre 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina nel quartiere San Paolo per soccorrere un’anziana di 88 anni caduta a terra in casa.

La donna, da ieri incapace di rialzarsi, ha richiesto aiuto grazie all’intervento del fratello, che ha contattato i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno aperto una finestra e sono riusciti ad entrare nell’abitazione per prestare assistenza alla donna.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma l’intervento si è svolto rapidamente e senza complicazioni.