Masters 1000 di Parigi-Bercy: Cobolli eliminato, Alcaraz fuori al primo turno

- Nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy,si ferma all’esordio: l’azzurro è stato sconfitto 7-6, 6-3 dall’americano, che si è imposto grazie alla potenza del servizio e alla maggiore continuità nei momenti chiave.

Soprendente sconfitta invece per Carlos Alcaraz, che ha perso in tre set contro il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Vittoria agevole per il monegasco Valentin Vacherot, 6-1, 6-3 sul ceco Jiri Lehecka, mentre il francese Corentin Moutet ha rimontato l’americano Reilly Opelka 3-6, 7-5, 6-1.

Tra i big, il russo Daniil Medvedev ha dominato lo spagnolo Jaume Munar 6-1, 6-3. Successo in rimonta anche per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto 6-7, 6-3, 6-3 l’argentino Francisco Comesana. Il brasiliano Joao Fonseca ha eliminato Denis Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, mentre il canadese Gabriel Diallo ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor 6-3, 6-4. In un derby argentino, Camilo Ugo Carabelli ha battuto Tomas Martin Etcheverry 7-5, 6-3.

Nel torneo di doppio buone notizie per l’Italia: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per il secondo turno battendo 6-2, 6-4 il messicano Santiago Gonzalez e l’olandese David Pel. Avanzano anche Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, vittoriosi 6-4, 6-4 contro gli americani Christian Harrison e Evan King. In un match equilibrato, l’australiano John Peers e l’americano James Tracy hanno superato 7-5, 2-6, 10-8 la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dal kazako Alexander Bublik.