Serie A, Milan e Atalanta si dividono la posta: 1-1 a San Siro
PIERO CHIMENTI - Termina 1-1 la sfida tra Milan e Atalanta a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A.
Partenza sprint dei rossoneri, che al 4’ trovano il vantaggio con Ricci: il centrocampista calcia di controbalzo su corner di Modric e batte Carnesecchi.
L’Atalanta reagisce con personalità e al 35’ raggiunge il pareggio grazie a Lookman, servito da Pasalic, che fulmina Maignan con un destro potente sotto la traversa.
Nella ripresa le due squadre cercano il gol vittoria, ma senza successo. Finisce così in parità: il Milan ottiene il secondo pareggio consecutivo e raggiunge la Roma in classifica, a tre punti dal Napoli capolista.