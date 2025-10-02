Gaza, la Flotilla abbordata: arrestati anche due baresi

Stiamo tutti seguendo con apprensione quanto accaduto nelle acque antistanti la. Ieri sera, ladi attivisti è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla costa. Tutti gli attivisti sono stati arrestati e saranno trasferiti nel porto diper essere espulsi.

Tra gli arrestati figurano anche due baresi: il giornalista Lorenzo D’Agostino e l’attivista Tony La Piccirella. Secondo le informazioni disponibili, dovrebbero rientrare in Italia entro 2-3 giorni.

Particolare preoccupazione suscita la situazione di La Piccirella, che in passato era già stato espulso da Israele. Le autorità italiane e le organizzazioni umanitarie sperano che non vengano adottati provvedimenti più severi nei suoi confronti.

D’Agostino ha continuato a condividere aggiornamenti e storie sulla sua pagina Instagram fino a poco prima della mezzanotte, dopodiché è calato il silenzio, probabilmente indicativo dell’impossibilità di comunicare ulteriormente dal luogo di detenzione.

La vicenda resta sotto stretta osservazione internazionale, mentre cresce l’attenzione sulle condizioni degli attivisti e sul loro rientro in Italia.