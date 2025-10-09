Masters 1000 di Shanghai: Musetti eliminato da Auger-Aliassime, il canadese vola ai quarti

lore_musetti ig

FRANCESCO LOIACONO – Si ferma aglil’avventura dial. L’azzurro è stato sconfitto in due set,, dal canadese, autore di una prestazione solida e precisa, soprattutto al servizio.

Nel primo set il tennista nordamericano ha imposto il suo ritmo con grande efficacia, lasciando pochi spazi al gioco di Musetti. Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato fino al 2-2, Auger-Aliassime ha preso il largo grazie ai suoi colpi da fondo campo e a un rovescio incisivo, chiudendo l’incontro in un’ora e venti minuti. Con questa vittoria il canadese accede ai quarti di finale del torneo cinese.

Negli altri match del tabellone di singolare, il russo Daniil Medvedev ha superato l’americano Learner Tien con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza. L’australiano Alex De Minaur ha invece battuto Nuno Borges per 7-5 6-2, mentre il francese Arthur Rinderknech ha eliminato il ceco Jiri Lehecka con un netto 6-3 7-5.

Nel torneo di doppio, il duo formato dall’americano Alex Michelsen e dallo svedese André Göransson ha conquistato la semifinale dopo aver battuto i tedeschi Mark Wallner e Jakob Schnaitter per 6-1 3-6 10-6. Avanzano in semifinale anche Mate Pavic e Marcelo Arévalo, che hanno avuto la meglio su Nikola Mektic e Austin Krajicek con il punteggio di 3-6 6-4 10-3.