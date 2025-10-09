Regionali Puglia: "Noi Moderati entusiasta della scelta di Lobuono"

BARI - Noi Moderati è entusiasta della scelta di Luigi Lobuono a candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra. "Un'opzione giunta dopo numerose consultazioni dettate dal senso di responsabilità del centrodestra - ha commentato Luigi Morgante, segretario regionale di Noi Moderati - poiché c'era bisogno della persona giusta per far uscire la nostra regione da una scellerata gestione del centrosinistra, che penalizza la Puglia da oramai vent'anni. Lobuono è un eccellente esponente della società civile con un curriculum di tutto rispetto ed una lunga esperienza amministrativa e dirigenziale. Adesso — aggiunge Morgante — è giunto il momento di concentrarsi sui programmi e di farlo con una nostra lista, a cui lavoriamo da tempo, aperta a tutti i movimenti civici pugliesi e composta da persone motivate e competenti, che provengano dal mondo della politica ma anche e soprattutto dalla società civile, dal terziario. Servono concretezza, programmazione e iniziative, perché la Puglia non può più permettersi gli errori che ai sono susseguiti negli ultimi anni, visto l'alto potenziale che dimostra in ogni settore".