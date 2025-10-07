Masters 1000 Shanghai, Musetti agli ottavi: vincono anche Medvedev, Tiafoe e Auger-Aliassime

FRANCESCO LOIACONO – Prosegue il torneo Masters 1000 di Shanghai con i sedicesimi di finale che regalano grandi emozioni.superacon il punteggio di 7-5 7-6 e si qualifica per gli ottavi di finale. Nel primo set Musetti ha prevalso grazie a un servizio preciso e ai pallonetti ben piazzati, mentre nel secondo set, equilibratissimo fino al 6-6, ha deciso il tie-break con il rovescio e i colpi veloci da fondo campo.

Successi anche per altri big: il russo Daniil Medvedev si impone 6-3 7-6 sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre l’americano Learner Tien batte 7-6 6-3 il britannico Cameron Norrie. Il francese Arthur Rinderknech supera 4-6 6-3 6-2 il tedesco Alexander Zverev, e il canadese Felix Auger-Aliassime si aggiudica 6-4 7-5 il match contro l’olandese Jesper De Jong.

Il ceco Jiri Lehecka vince 6-4 6-4 contro il canadese Denis Shapovalov, mentre l’australiano Alex De Minaur prevale 6-1 7-5 sul polacco Kamil Majchrzak. Con questi risultati, il tabellone si avvia agli ottavi di finale, promettendo sfide sempre più intense e spettacolari.