Lecce, convocazioni internazionali per Ramadani e Banda
LECCE – Due giocatori del Lecce saranno impegnati con le rispettive Nazionale durante la sosta del campionato. Il centrocampista albanese Ylber Ramadani è stato convocato dall’Albania per la trasferta contro la Serbia dell’11 ottobre, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e per la gara amichevole in casa contro la Giordania del 14 ottobre.
L’attaccante Lameck Banda, invece, giocherà con lo Zambia, impegnato nella sfida fuori casa contro la Tanzania dell’8 ottobre e nella partita in casa contro il Niger del 12 ottobre, valide per le qualificazioni mondiali.
Dopo gli impegni con le Nazionali, Ramadani e Banda torneranno a Lecce per riprendere gli allenamenti con il gruppo salentino. Il Lecce, dopo la sosta dell’11 e 12 ottobre, tornerà in campo sabato 18 ottobre alle 15 al “Via del Mare” contro il Sassuolo, nella settima giornata di andata di Serie A, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella corsa alla salvezza.