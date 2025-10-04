Masters 1000 Shanghai: Sinner parte con una vittoria

SHANGHAI - Jannik Sinner ha esordito con successo al, battendo in due set il tedescocon il punteggio diin. Al terzo turno, domenica dopo le 13, Sinner affronterà l’olandese

Nel singolare maschile, altri italiani in campo in Cina hanno avuto risultati alterni: Lorenzo Musetti ha superato l’argentino Francisco Comesana, Luciano Darderi ha sconfitto il cinese Yunchaokete Bu, mentre Matteo Arnaldi è stato eliminato da Davidovich Fokina. Il terzo turno vedrà quindi un derby azzurro tra Musetti e Darderi. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati.

A Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alla finale del WTA 1000.

Il match di Sinner contro Altmaier

Dopo il successo nell’ATP 500 di Pechino, Sinner ha affrontato Altmaier, numero 49 del mondo, vincendo entrambi i set con 6-3. È stata la terza sfida tra i due: parità nei precedenti, con vittorie alternate a US Open 2022 e Roland Garros 2023.

“Sapevo che sarebbe stato difficile, bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all’incontro”, ha commentato Sinner, sottolineando la difficoltà dovuta all’umidità di Shanghai e l’importanza del recupero per i prossimi turni. “Da domani dovrò anche alzare il livello del mio tennis”, ha aggiunto.