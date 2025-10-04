Roma, grande manifestazione per Gaza e la Palestina

ROMA - A Roma si è svolta unaper Gaza e la Palestina. Migliaia di persone hanno partecipato al, partito dae diretto a

Gli organizzatori parlano di un milione di partecipanti, mentre altre stime parlano di circa 600mila persone. Al corteo hanno preso parte delegazioni di associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi provenienti da tutta Italia, insieme ai parlamentari italiani che avevano partecipato alla Global Sumud Flotilla.

Le forze dell’ordine hanno predisposto un imponente piano di sicurezza per garantire l’ordine durante la manifestazione. La mobilitazione segue le proteste e iniziative di solidarietà già registrate ieri in tutto il Paese.