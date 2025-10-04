Rientra in Italia il giornalista barese D'Agostino dopo l’arresto sulla Global Flotilla

ROMA - Sono ripartiti dalla Turchia e sono attesi in serata a Roma e Milano i 26 cittadini italiani rilasciati da Israele dopo l’arresto avvenuto per la loro presenza a bordo delle imbarcazioni della

Secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri turco, tutte le spese relative al trasferimento dei connazionali sono state sostenute dal governo di Ankara.

Tra i 26 italiani anche Lorenzo D’Agostino, giornalista barese, che si trovava a bordo di una delle navi della flottiglia impegnata in un’azione umanitaria verso Gaza.