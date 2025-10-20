Maxi frode a New York: arrestato svizzero al largo di Bari

BARI – Laha arrestato al largo delle coste baresi un cittadino svizzero ricercato a livello internazionale per unacommessa a New York.

I militari, insospettiti da un veliero sospetto, hanno fermato l’imbarcazione in mare aperto e, dopo gli accertamenti, hanno scoperto che sull’uomo pendeva un mandato di arresto internazionale per associazione a delinquere, frode su titoli finanziari e riciclaggio.

Dopo le verifiche con l’Interpol, il cittadino svizzero è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bari. Sono state avviate le procedure per la estradizione negli Stati Uniti, dove dovrà rispondere delle accuse.