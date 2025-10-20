Trenitalia, attivo in Puglia il servizio Tap&Tap per l’acquisto rapido dei biglietti

BARI – Da questa settimana è attivo sui collegamenti regionaliil serviziodi Trenitalia, che permette l’acquisto rapido dei biglietti tramite, direttamente sulle validatrici delle stazioni.

Le stazioni coinvolte sono: Taranto, Massafra, Palagianello, Castellaneta, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, Bitetto-Palo del Colle, Modugno, Bari Villaggio del Lavoratore e Bari Centrale. Per acquistare il biglietto basta avvicinare il dispositivo alla validatrice della stazione di partenza e poi a quella di arrivo.

Il servizio consente di acquistare il biglietto per un solo passeggero adulto e, in caso di controllo a bordo, è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata. Tap&Tap è attivo per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet digitali.

Il servizio era già operativo da quest’estate sulle linee Lecce–Bari e Barletta–Bari, e il piano di Trenitalia prevede nuove attivazioni in Puglia entro la fine del 2025. L’iniziativa rientra nell’impegno del Regionale di offrire opzioni di acquisto semplici, veloci e sostenibili, migliorando l’accesso ai trasporti pubblici e riducendo l’impatto ambientale.