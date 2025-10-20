Trinitapoli: un traguardo storico per l’Accademia di Musica Lab Art Events

TRINITAPOLI - Un risultato di grande prestigio per la Scuola di Musica Lab Art Events, fondata e diretta dal Maestro Cosimo Matteucci: l’istituto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale che consente il rilascio di diplomi musicali validi a livello europeo, certificando così i corsi con un valore formativo spendibile in tutta l’Unione Europea.

Un traguardo eccezionale non solo per la scuola, ma per l’intero territorio:

“Siamo gli unici nella provincia BAT e tra i soli tre istituti in tutta la Regione Puglia ad aver ottenuto questo riconoscimento,”

afferma con orgoglio Matteucci.

“È il risultato di anni di impegno, passione e dedizione verso la formazione musicale di qualità.”

Grazie a questo accreditamento, i corsi offerti dalla Lab Art Events non solo formano musicisti competenti, ma permettono agli allievi di conseguire un diploma riconosciuto a livello europeo, valido anche come credito formativo scolastico. Un'opportunità concreta per studenti, appassionati e futuri professionisti della musica, che possono ora accedere a una preparazione strutturata secondo gli standard internazionali.

L’Accademia Lab Art Events è stata fondata nel 2011 dal M° Cosimo Matteucci, chitarrista professionista con laurea in Chitarra Jazz di I° e II° livello conseguita presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

In tutti questi anni, l’Accademia ha formato centinaia di talenti musicali che si sono distinti nel territorio, vincendo concorsi e raggiungendo traguardi significativi nel campo musicale.

Numerosi allievi hanno superato brillantemente gli esami in Conservatorio, e molti di loro si sono laureati grazie alla solida preparazione fornita dall’istituto.

“Con questo riconoscimento la nostra scuola fa un salto di qualità decisivo, offrendo un servizio formativo in linea con gli standard europei. Invitiamo tutti gli interessati a iscriversi: i nostri corsi sono già partiti, ma ci sono ancora pochi posti disponibili,”conclude Matteucci.