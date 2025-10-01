Maxi-sequestro di cocaina in Puglia: due arresti, droga per milioni di euro

BARI – Duro colpo al narcotraffico in Puglia. Una vasta operazione antidroga condotta dalla, con il coordinamento della, ha portato al sequestro di, all’arresto di due persone e al rinvenimento di armi e strumenti per il confezionamento.

L’indagine, avviata da tempo, ha permesso agli investigatori di individuare un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nel Leccese. L’operazione è scattata quando una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta lungo la statale 613. All’interno, nascosti in doppi fondi con apertura meccanica collocati sotto i sedili anteriori, sono stati trovati numerosi panetti di cocaina.

Le perquisizioni si sono estese poi ad Altamura, presso l’abitazione e il garage di un 40enne di origini albanesi, uno dei due fermati. Qui è stato recuperato un ulteriore quantitativo di stupefacente. Coinvolta anche una donna di 52 anni, fermata insieme all’uomo.

In totale, la Polizia ha sequestrato 17,4 chili di cocaina confezionata in panetti e buste sottovuoto, una pistola semiautomatica calibro 9×19 con caricatori e munizioni, oltre a strumenti per il confezionamento, tra cui una pressa in metallo e una macchina per il sottovuoto.

Secondo le stime, la droga immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere, mentre droga, armi e veicoli modificati sono stati posti sotto sequestro.