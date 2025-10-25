Medici di Medicina generale, pubblicati online gli elenchi delle 40 AFT: basta un clic per trovare il medico di famiglia di turno



Nella homepage del portale dell’azienda sanitaria, infatti, è stata predisposta una sezione ad hoc, denominata “Turni A.F.T.”, in cui verranno pubblicate mensilmente le turnazioni delle 40 A.F.T. rientranti nei 12 Distretti socio sanitari della ASL. Un servizio importante perché permette di sapere sempre qual è il medico di famiglia in servizio, anche fuori dagli orari di studio, informando i cittadini in modo costante e puntuale. Semplice anche l’accesso agli elenchi (con nomi, indirizzi e orari), raggiungibili online sul web oppure attraverso le pagine social istituzionali, dove è reperibile il qrcode che rimanda direttamente alla pagina dedicata.



Una novità che va incontro alle esigenze degli utenti che, a partire dal 1° luglio scorso, possono contare sulla nuova forma organizzativa della Medicina generale che riunisce attualmente i circa 750 medici di famiglia del territorio di competenza della ASL Bari.



Consulta qui i Turni A.F.T. Una novità che va incontro alle esigenze degli utenti che, a partire dal 1° luglio scorso, possono contare sulla nuova forma organizzativa della Medicina generale che riunisce attualmente i circa 750 medici di famiglia del territorio di competenza della ASL Bari.Consulta qui i Turni A.F.T. https://bit.ly/47GP7Mw

BARI – La semplificazione e l’informazione al servizio dei cittadini. Da oggi, con un semplice clic, è possibile conoscere in tempo reale il medico di medicina generale in servizio, all’interno di ciascuna Aggregazione Funzionale Territoriale (A.F.T.), nelle fasce orarie 13-15 (dal lunedì al venerdì) e 8-11 (il sabato e prefestivi).