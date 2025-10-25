🔴 Stornara, esplosione al Bancomat di Intesa San Paolo: ingenti danni e indagini in corso

STORNARAUna banda di malviventi ha fatto esplodere intorno allelo sportello automatico dellain via Vittorio Emanuele. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti ie idella locale compagnia, ai quali sono affidate le indagini per chiarire dinamica e responsabilità. L’esplosione ha causatoalla struttura dell’edificio.

Duro il commento del sindaco di Stornara, Massimo Colia, che ha definito l’episodio come l’ennesimo assalto al Bancomat e ha sottolineato come il fenomeno stia ormai superando ogni limite consentito.

“Questa notte a Stornara è stato fatto esplodere il Bancomat di Banca Intesa. Non se ne può più: è stato superato ogni limite consentito – ha dichiarato il primo cittadino –. Abbiamo partecipato a diverse riunioni in Prefettura, affrontando con la massima collaborazione il problema, ma nonostante l’impegno delle istituzioni locali e provinciali, gli episodi continuano a ripetersi. È evidente che i sindaci, da soli, non dispongono degli strumenti necessari per contrastare un fenomeno così complesso e diffuso. Servono provvedimenti governativi seri, coordinati e condivisi”.

Il sindaco Colia ha annunciato la richiesta di una riunione urgente al Prefetto, auspicando la partecipazione straordinaria del Ministro dell’Interno per definire una strategia di intervento più incisiva e duratura. Inoltre, ha confermato l’intenzione di coinvolgere l’ANCI Puglia, sottolineando come il problema non riguardi solo il territorio di Stornara, ma tutta la regione, e richiedendo un fronte comune dei sindaci pugliesi per ottenere risposte concrete in termini di sicurezza.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare gli autori dell’esplosione e verificare se il colpo sia effettivamente andato a buon fine.