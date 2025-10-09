Meloni: “Accordo di pace per Gaza, opportunità unica da non sprecare”

ROMA – La premier Giorgia Meloni ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto in Egitto per la prima fase del Piano di pace di Trump, accettato da Hamas.“È una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane”, ha dichiarato Meloni, ringraziando Trump e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per il loro contributo.“La comunità internazionale deve cogliere questa opportunità per porre fine al conflitto”, ha aggiunto, assicurando che l’Italia continuerà a sostenere la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza.