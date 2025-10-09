Meloni: “Accordo di pace per Gaza, opportunità unica da non sprecare”
“È una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane”, ha dichiarato Meloni, ringraziando Trump e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per il loro contributo.
“La comunità internazionale deve cogliere questa opportunità per porre fine al conflitto”, ha aggiunto, assicurando che l’Italia continuerà a sostenere la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza.